Svaligiate tre case: rubata anche la pistola di un poliziotto veneziano

CONCO - Una banda di ladri professionisti del crimine lunedì in pieno giorno hanno messo a segno. Tra le 12 e le 17 con i residenti al lavoro i ladri hanno agito indisturbati in località Giarre e nelle vie Galgi e Val Lastaro: hanno arraffato denaro, gioielli e pure. L’arma conservata in una cassaforte, che è stata sfondata, apparteneva aagente della polizia provinciale in servizio a Venezia.Il furto della pistola di servizio che potrebbe essere utilizzata dai ladri in nuove azioni criminose è stato denunciato anche al comando dell’agente Pernechele, che halunedì sera su Facebook. «Cari amici, scusate il post e lo sfogo. Oggi hanno svaligiato almeno tre abitazioni a Conco, una a Galgi, una a Val Lastaro e la mia. Mi hanno distrutto la cassaforte a muro svuotandola completamente. Soldi, oro e armi. Se avete delle segnalazioni o avvistamentialle forze dell’ordine, anche se. Comunque vi assicuro che siamo nelle mani di nessuno e lo Stato che dovrebbe tutelare i suoi onesti e corretti cittadini non ci tutela, non certo per colpa dei carabinieri della stazione di Lusiana che in pochi minuti dalla segnalazione erano sul posto. Mi dispiace tanto di quanto accaduto e chi mi è vicino conosce il mio pensiero. Non mi sento più italiano».