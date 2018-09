Scompare di casa: giovane donna trovata in auto vicino al "ponte dei suicidi"

di Vittorino Bernardi

ROANA - La sinergia tra le compagnie carabinieri di Bassano del Grappa e Thiene è servita aa una aspirante. Nella giornata di ieri la Centrale operativa della compagnia bassanese ha segnalato l’allontanamento volontario dalla propria abitazione di una, per la preoccupazione dei familiari. La compagnia di Thiene ha attivato immediatamente le ricerche della donna ei suoi propositi una pattuglia ha raggiunto il, dove è stata rintracciata, all’interno della propria auto in. I militari con la giovane donna hanno iniziato unnell’attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem che hanno disposto il suoall’ospedale di Asiago per le cure del caso.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768