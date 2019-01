Su internet in vendita la sua bici rubata e con i carabinieri prepara una trappola

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Nei giorni scorsi un cittadino di Villaverla navigando sul sito Subito.it tra gli annunci di vendita ha, del valore di circa mille euro, che gli era stataa Villaverla il 5 dicembre. Sentiti i carabinieri di Dueville dove aveva formalizzato la denuncia di furto il cittadino ha preparato una trappola per il venditore: gli ha dato appuntamento allaper il pagamento e la consegna della bicicletta. All’orario stabilito deihanno circondato la stazione per evitare tentativi di fuga del reo e al momento della vendita sono intervenuti: l’hanno bloccato e recuperato la bicicletta. Accompagnato in caserma è stato identificato incon diversi precedenti: è stato denunciato in stato di libertà per. La bicicletta è stata consegnata al legittimo proprietario.