«Sono stata stuprata da mio marito durante il matrimonio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - L’47enne G.B. di Lonigo, da qualche giorno è sotto processo, chiamato in tribunale dall’di 42 anni per rispondere del reato di. Come riporta Il Giornale di Vicenza Il fatto risalirebbe alla sera del 20 febbraio 2014sul letto matrimoniale, quando la coppia era sposata. Da quanto emerso l’uomo voleva avere un rapporto con la moglie, commessa di professione:a lei per. Avrebbe però insistito e la moglie con leavrebbe ceduto. «Mi ha costretta ad avere un rapporto sessuale», è la sostanza del giudizio della donna espresso nel processo.Da parte sua l’imputato ha ammesso di, come in precedenti occasioni, ma ha negato la violenza, dial rapporto. Che ha segnato la fine del matrimonio: non accettando l’imposizione del marito. Con la successiva separazione la donna ha presentato denuncia. Il processo è stato aggiornato ai primi di marzo.