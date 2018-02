Studenti entrano nel registro elettronico della classe e alterano i voti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZANÈ - Alcuni studenti di una classe delladi via De Gasperi, minori di 14 anni, nelle scorse settimane hanno indossato i panni degli: venuti in possesso della password di una professoressa sono entrati nel registro elettronico della classe e non solo hanno, ma hanno aggiunto dellea qualche compagno “antipatico”. Note che non sono sfuggite ai genitori di tali ragazzi, nei controlli da casa, che hanno chiesto spiegazioni ai figli e poi alla scuola:informatica. Della questione sono stati informati i carabinieri della compagnia di Thiene. La dirigente scolasticamantiene il riserbo, perché i protagonisti sono minori di 14 anni e prima di esprimere giudizi vuole accertare al meglio i fatti.