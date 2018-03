Ragazzina di prima media scompare per tre ore: si era addormentata sul bus

di Vittorino Bernardi

MUSSOLENTE - Una coppia di genitori ha vissuto ieri momenti didall’ora di pranzo per ilper le 13 circa della figlia che frequenta ladi via Pio X.Preoccupati hanno chiamato a casa una compagna di classe e compreso che aveva frequentato regolarmente le lezioni e che era uscita al suono della campanella, come tutti gli altri giorni, hanno chiamato la scuola per capire se nell’istituto sapessero doveal termine delle lezioni e alla risposta negativa è scattato l’al comando dei carabinieri di Bassano del Grappa.I militari del capitano Adriano Fabio Castellari hannoavviato le ricercheripercorrendo ilcompiuto dalla ragazzina dall’uscita della scuola alla fermata del bus per il rientro a casa. Contemporaneamente dalla scuola è partita una telefonata all’azienda che si occupa del trasporto “casa-scuola-casa” della ragazzina è il mistero si è: l’autista ancora in servizio l’ha trovata. Svegliata e accertate le buone condizioni di salute l’autista ha informato la scuola che ha comunicato la buona notizia a genitori e carabinieri.