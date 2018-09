Francesco muore a tre esami dalla laurea, aveva 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Si è spento all’età di 24 anniche da 23 lottava contro una terribile malattia: la distrofia muscolare. È morto in casa, tra i familiari, per una crisi respiratoria: era studente di ingegneria meccanica all’università di Padova, alla laurea gli mancavano. Appassionato di sport tifava per il Vicenza, il Milan e la Ferrari. La malattia lo aveva, un ragazzo di tempra: con il sorriso ha affrontato con impegno la vita di famiglia assieme a papà Dario, mamma Cecilia, la sorella Chiara e il fratello Luca; e di studi ad alti voti al liceo scientifico e all’università, per fermarsi a soli tre esami dalla laurea. Un docente della facoltà di Ingegneria a Padova venuto a conoscenza dell’immatura scomparsa di Francesco ha comunicato ai genitori che è sua intenzionecomunque la, alle 18 di venerdì sarà recitata la veglia di preghiera nella chiesa dei Santi Leonzio e Carpoforo.Ladi Schio ha dedicato un post su Facebook 24enne. «Un pensiero speciale al nostro caro Francesco, amico e membro della Commissione Città Senza Barriere di Schio, che ha dato il suo prezioso contributo per rendere la nostra città migliore ed accessibile».