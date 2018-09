Studente sedicenne espulso dalla scuola per bullismo: la vittima è un prof

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Pugno di ferro contro ila scuola: un 16enne è statodall’istituto tecnico professionale Lampertico e un compagno di classe è stato sospeso. Altro che rispetto per gli insegnanti...!L’episodio, con denuncia da parte del professore, risale allo scorso anno scolastico. Uno studente di 16 anni haripetutamente un professore,da un compagno, con un terzo ala scena con un telefonino per poi inviare il video ad altri tramite WhatsApp. Immagini diventate subito virali, imbarazzanti per il docenteche ha sporto denuncia in questura che ha trasmesso il fascicolo alla procura della Repubblica dei minori di Venezia.Il giovane bullo espulso dal preside che rischia una denuncia per violenza privata e interruzione di pubblico servizio (come il compagno sospeso che lo ha spalleggiato) è stato segnalato ai Servizi sociali affinché venga inserito nel progetto “Fuori scuola” per tentare un recupero scolastico.