Colpo di mercato del Famila Schio: ingaggiata la star francese Gruda

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Straordinario colpo di mercato del Famila Schio,: oggi il presidente Marcello Cestaro ha ufficializzato l’ingaggio della francese, considerata una delle giocatrici più forti al mondo. Nata a Cannes il 25 giugno 1987, l’atleta è un centro di 193 cm. di grande esperienza internazionale: nove stagioni in Russia a Ekaterinburg (con due titoli di Eurolega) e due in Turchia, al Fenerbahce Istanbul e l'ultima allo Yakin Dogu Istanbul. NellaGruda ha giocato per il Connecticut Sun e nel 2016 per il Los Angeles Sparks. Con la Nazionale francese, guidata da coach Pierre Vincent, agli Europei ha vinto un oro nel 2009, un bronzo 2011 e un argento nel 2013. Alledel 2012 ha messo in bacheca, sempre con il team guidato da Pierre Vincent, uncedendo nella finale alla nazionale Usa.«Sonodi essere a Schio - le prime parole di Gruda in maglia arancione -, dove sono venuta a giocare molte volte da avversaria, in un palasport che mi ha sempre bene impressionato per il calore dei tifosi. Le mie aspettative al Famila? Vincere! Quando scendo in campo gioco sempre per vincere e ai tifosi di Schio dico: vi aspetto numerosi, sono sicura che ci toglieremo molte soddisfazioni».Soddisfatto il presidente Cestaro. «Portare a Schio una giocatrice tra le più forti al mondo risponde agli: continuare a essere un team di vertice in Italia e in Europa e far divertire il nostro pubblico. In particolare gli adolescenti che per noi rimangono un target prioritario. Anche per questo abbiamo rinnovato molto il roster puntando su giocatrici giovani che qui a Schio possono crescere molto».