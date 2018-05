di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE/SCHIO - Straordinaria: la 26enne saltatrice in alto di Schio in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri sabato a Caorle nella, in gara per l’Assindustria Sport Padova, ha superato lanuovo record personale. Un balzo strepitoso per la bionda atleta che vale ladi una stagione 2018 all’aperto appena iniziata, che eguaglia la misura realizzata da(Saint Lucia) ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast. Considerata da Juniores la stella nascente del salto in alto in rosa, anche per iElena Vallortigara,, che da un paio di anni si allena a Siena seguita dal tecnico, a Carole ha confermato lo splendido stato di forma servito il 25 aprile ala conquistare con la misura di 1.94 la partecipazione agliL'atleta scledense ha così commentato sul sito della Fidal la sua prestazione in terra veneziana. «È stato veramente un bel salto. Ho deciso di prendere ogni gara come una sfida con me stessa e basta, indipendentemente da tutto. A Caorle non c’era il mio allenatore, rimasto in Toscana con la sua società, persona eccezionale che merita questo risultato. Se penso che sono rimasta più di tre ore in pedana la gara di Caorle è stata lunghissima, ma non voglio farmi condizionare dalle variabili esterne perché se si è in grado di saltare. Nell’ultimo periodo ho iniziato a sentirmi padrona di me stessa e della rincorsa, ho capito che potevo farcela a superare queste misure. Dopo aver saltato 1,94 la scorsa settimana mi sono detta di pensare soltanto alle sensazioni che ho avuto e mi sono sentita proprio bene. Credo dida quella che ho vissuto finora in carriera: sono tranquilla anche grazie alle difficoltà che ho avuto in passato».