Stop alle partite da bordo campo:allo stadio arrivano pedane e rampe

di Roberto Cervellin

VICENZA - Stop alle partiteD'ora in poi i tifosi disabili potranno assistere agli incontri del Vicenza calcio daLasi doterà di una piattaforma per consentire a chi si muove in carrozzina di. Sì, perché quelle attuali non permettono di seguire bene i biancorossi, visto che si trovanodel terreno di gioco.Le passerelle - finanziate dal Comune, proprietario della struttura, con- saranno pronte entro la. «Da una decina d'anni i tifosi in sedia a rotelle sono costretti a vedere le partite dalla postazione a bordo campo in plexiglas che non è», osserva l'assessore con delega ai lavori pubbliciPer installare i nuovi ripiani, coperti e collegati con le rampe, bisognerà eliminareCi sarà posto perdi carrozzine.