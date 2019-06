Stop alle auto sul Novegno nei festivi. Sabato 8 giugno apre il rifugio Papa

di Vittorino Bernardi

SCHIO/VALLI DEL PASUBIO - Il prossimo fine settimana sarà l’ultimo utile alle migliaia di appassionati escursionisti del monte Novegno per giungere in auto sotto la vetta a quota 1.552. La circolazione in estate dei veicoli crea disturbo alle specie faunistiche, all'attività dei malghesi e agli appassionati di montagna che percorrono la strada a piedi e cosìnei giorni di domenica e festivi con apposita ordinanza il sindaco Valter Orsi ha imposto ildei veicoli a motore sulla strada di accesso sopra la quota di 1.484. Nello stesso periodo, nei giorni feriali, è consentito il transito con veicoli a motore fino alle malghe ma è vietata la sosta lungo i margini stradali del tratto di strada in oggetto, mentre la possibilità di parcheggiare è prevista limitatamente alle aree di sosta in prossimità delle malghe. Non mancano le deroghe e i divieti saranno indicati con apposita segnaletica sul posto.Buone nuove per il. Aggiornamento di questa mattina 5 giugno: grazie all’aumento delle temperature la situazione è in miglioramento, il sentiero 300 della Val Canale e la Strada degli Eroi sono ormai percorribili senza problemi. È presente della neve su alcuni punti della Strada delle Gallerie e sull’ultimo chilometro della Strada degli Scarubbi prima di arrivare al rifugio Papa a quota 1.928. I gestori della struttura predicano attenzione nell’attraversare canali o passare sotto pareti rocciose perchè lo scioglimento delle placche di neve residue può ancora provocare caduta di pietre. Procedono i lavori per l’apertura del rifugio Achille Papa per sabato 8 giugno. Con una giornata di sole è prevista un’invasione.