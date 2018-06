Stop alle auto sul monte Novegno nelle giornate festive fio al 30 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Con un’ordinanza comunale a partire dae fino ala strada di accesso al monte Novegno e quelle interne saranno chiuse al traffico veicolare a motore al di sopra della quota di 1.484 nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. Ciò adella flora e della fauna del Novegno. È istituito pure il divieto di sosta per i veicoli a motore lungo i margini stradali del tratto di strada in oggetto. È tuttavia permessa la sosta, durante i giorni nei quali è consentito il transito veicolare, nelle aree di sosta posizionate nelle immediate vicinanze delle malghe. La circolazione è consentita ai mezzi in deroga: di soccorso, forze di polizia, pompieri e. Le strade saranno aperte domenica 24 giugno per la commemorazione del “100° anniversario della Vittoria”. Resteranno inoltre aperte, per consentire l’accesso all’osservatorio astronomico Don Francesco Faccin, il 7 luglio, 11 e 18 agosto e l’1 settembre per partecipare alle lezioni notturne del Gruppo Astrofili Schio.