Stefano Rosso, lunedì l'incontro con i tifosi del Bassano Virtus

. Come spiegato dalla società tramite comunicato ufficiale, il presidente del Bassano Virtuse poi parlerà alla stampa. Un invito della società (ancora Bassano Virtus), con il Presidente che “parlerà in ottica Bassano Virtus, rispetto a quello comunicato nelle scorse settimane”. L’incontro avverrà lunedì presso lo Stadio Mercante, nella sala Agnolin dove generalmente la società svolge le interviste post gara.Si incontreranno dunque finalmente i tifosi e la famiglia Rosso, dopo l’acquisto del Vicenza da parte della società Diesel,e che vedrà una delegazione di questi (guidati da Gian Antonio Bertoncello) poter confrontarsi con l’ormai ex presidente.Bassano – Vicenza e i suoi risvolti futuri.Un futuro che sembra lontano dalla città del Grappa per la prima squadra, mentre la Diesel sembra intenzionata a far rimanere parte del settore giovanile (si parla dai 2004 in poi) ancora a Bassano, creando dunque due realtà parallela tra i giallorossi e i biancorossi del Vicenza.Nel frattempo i tifosi bassanesi continuano ad organizzarsi, è nata infatti una associazione sportiva, che punta a riunire i tifosi e che potrebbe la base per la nascita della nuova formazione che potrebbe prendere il posto della Virtus. Già da lunedì si potrebbero sapere grosse novità, con il confronto tra Stefano Rosso e i tifosi e la prime parole del presidente sul nuovo corso della squadra.