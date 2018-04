Stefano Rosso carica il suo Bassano. "Vogliamo essere protagonisti dei play off."

di Francesco Bordignon

. Il Presidente del Bassano Virtus ha deciso di parlare alla squadra e ai tifosi tramite i social e la pagina web della società in vista della, cinque giornate che vedranno Bizzotto e compagni affrontare Sambenedettese, Reggiana, Gubbio e Vicenza, riposando poi nell’ultima giornata. Quattro gare tremende, quattro scontri diretti che possono portare nel paradiso o all’inferno del minitorneo per la promozione in Serie B.– spiega il Prez - anzi, sono abbastanza arrabbiato soprattutto per quanto accaduto nell’ultima partita (la sconfitta con la Feralpi Salò ndr). Ho rivisto una squadra che pensa più a guardarsi allo specchio invece che pensare alla concretezza. Non lo tollero dopo quello che abbiamo vissuto pochi mesi fa. Continuo a vedere gli stessi errori di atteggiamento sbagliato”. Il Bassano ha sì perso le ultime due, ma viene da un girone di ritorno con 24 punti in 13 gare, dalla zona retrocessione alla zona promozione. “non era facile riprendersi dopo quell’autunno di inferno. I ragazzi ed il mister son stati bravi a compattarsi e a trovare una nuova dimensione fatta di agonismo e concretezza”.Stefano Rosso chiama all’unità di intenti e alla voglia di sporcarsi le mani, di lottare, di essere cattivi più che belli. “, davanti alla voglia di fare gioco a tutti i costi. La mia squadra ideale è una squadra che ha sempre fame. I cali di tensione ed i blackout non li sopporto. Basta regalare punti agli altri, devono fare fatica nel prenderseli”. Il presidente manda anche un messaggio ai suoi veterani: a loro chiede ancora qualcosa di più, di essere esempio per i più giovani. “Sono deluso da quei ragazzi che son qui da anni ed hanno già vissuto questi momenti... Dovrebbero essere loro per primi a riuscire ad anticiparli e a gestirli in campo. Mi aspetto di più soprattutto da loro, perché so che possono farlo”.Play off in vista,“Accontentarsi di arrivare ai playoff significa arrivarci male e con la mentalità sbagliata, troppo rilassati. E quando arrivi mollo ai playoff esci subito, mentre io voglio che questo Bassano viva i playoff da protagonista. Da qui alla fine del campionato voglio rivedere cattiveria agonistica e un unico obiettivo: vincere ogni partita. Mi aspetto di rivedere la squadra con la tuta blu che va in guerra su ogni pallone. Così e solo così potremmo fare bene e andare lontano. Io ci credo”.Il Presidente vuole però soffermarsi anche sull’. “Stiamo avendo ottime soddisfazioni dal territorio (l’ingresso dei soci, la crescita degli sponsor, le iniziative realizzate dalle oltre 400 magliette consegnate ai neonati fino ad ora, i progetti nelle scuole ndr). Siamo molto contenti ma vogliamo fare ancora di più. Il Bassano Virtus ormai è la squadra della città e questa città merita amore e rispetto perché è bellissima ed unica”.