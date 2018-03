di Roberto Cervellin

VICENZA -per intitolarlo a. Ciò che era sulla bocca dei tifosi non lo era per la toponomastica.Da oggi loporterà il nome di quella che è stata ladel calcio vicentino. E' servita una delibera di giunta per aggiustare le cose. Il Comune, proprietario dell'impianto, ha formalizzato ciò che finora non era ufficiale. Anzi, per la burocrazia quello diera solo lo stadio comunale. «Una targa alle porte dello stadio ricorderà anche ai più giovani la figura di questo giocatore indissolubilmente legato a una struttura che è un pezzo di storia della città», spiega il sindacoMenti faceva parte di una famiglia che diede benal Vicenza calcio. Esordì con i biancorossi quando aveva appena 16 anni. La carriera lo portò poi alla Fiorentina e al Torino fino alla scomparsa nella til 4 maggio 1949. «L'amministrazione comunale costruì un impianto destinato a essere conosciuto per la passione che il pubblico vicentino riserva al calcio», aggiunge il primo cittadino.Nel frattempo ladel complesso si appresta a essere assegnataal Vicenza calcio, ora in esercizio provvisorio. Tutto questo in cambio di interventi diper un valore di 120 mila euro, ovvero