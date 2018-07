di Gigi Bignotti

PADOVA.- Attentato nella notte acontro la casa del giornalista del Gazzettino: pochi minuti prima delle 2 sono stati sparati 5 colpi di pistola in rapida successione. Il collega, svegliato di soprassalto, ha messo al sicuro la famiglia e poi ha subito chiamato i carabinieri subito arrivati sul posto: per tutta la notte sono stati effettuati rilievi della Scientifica, è stata chiusa la strada e sono partite le indagini. I proiettili rinvenuti in casa sono 3, nella camera che dà sulla strada. Altri 2 colpi hanno raggiunto il muro esterno.«Sono sconvolto - racconta Ario Gervasutti - mia moglie e i miei due figli erano in casa, 3 colpi hanno raggiunto la camera da letto dove dormivano i ragazzi. Al momento non ho idea di chi sia stato: non ho ricevuto minacce, ma non escludo l'episodio sia legato alal mia attività professionale».Le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna ipotesi: possibile possa trattarsi del gesto di un folle. Ario Gervasutti, 55 anni, friulano di, che ha iniziato giovanissimo al Gazzettino - in redazione a Padova - per poi lavorare a Milano, quindi rientrare al Gazzettino e dirigere per 7 anni il Giornale di Vicenza, prima di rientrare nel 2016 nell'ufficio centrale del nostro giornale.Attestati di solidarietà continuano ad arrivare a Gervasutti da tutti i colleghi e da forze politiche e sociali.