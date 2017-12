Spari di fucile nella notte: ferito un marocchino, arrestati padre e figlio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVENE ROCCHETTE/SANTORSO - I carabinieri della compagnia di Schio hanno sciolto il riserbo sulla sparatoria di questa notte, poco prima delle 4, sulla Provinciale 350 tra Piovene e Santorso conclusa conLa violenza non è esplosa come sembrava a un primo tempo per una questione di tradimenti coniugali , ma per unRiccardo e Roberto Crestani dopo avere trascorso la serata di ieri presso il bar Alpi di Piovene Rocchette con i familiari e un, pure di Piovene e conosciuto dalle forze di polizia, con la medesima compagnia si sono incontrati nuovamente a Santoso presso un’area di servizio sulla Sp 350. A seguito di un acceso, Riccardo Crestani dalla sua Golf ha estratto un fucile da caccia calibro 12 e ha esploso due colpi per ferire il marocchino due volteA tale azione Roberto Crestani ha colpito con violenza il padre con calci e pugni fino a rendendolo incosciente. I tre sono stati ricoverati presso l’ospedale Alto Vicentino di Santorso: il marocchino percon riserva di prognosi, Riccardo Crestani percon riserva di prognosi: entrambi non sono in pericolo di vita. Roberto Crestani è entrato in ospedale per contusioni a una mano e una volta dimesso sarà accompagnato presso il carcere di Vicenza, mentre Crestani Riccardo èpresso il nosocomio di Santorso.