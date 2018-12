Spacciatore minorenne in bici: litiga con un automobilista e viene scoperto

di Vittorino Bernardi

VICENZA -in bicicletta litiga con un automobilista, vienedalla polizia locale: trovato in possesso di circaviene segnalato alla procura dei minori per il reato di spaccio. L’episodio si è verificato attorno alle 10 di mercoledì in contra’ Pedemuro San Biagio, all’altezza di contra’ Porti. Il minorenne, in compagnia di un amico, gira in bicicletta in modo spericolato e, anziché scusarsi con la persona al volante colpisce con un pugno il mezzo. Il conducente scende e nasce un’. Una pattuglia della polizia locale in transito nota la zuffa, gli agenti scendono e dividono i due. Il giovane, residente in città, viene perquisito e trovato in possesso di un sacchetto con 49,25 grammi di marijuana, 18 bustine per il confezionamento delle dosi e un grinder: materiale sequestrato, con denuncia per il giovane.