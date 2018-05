Donna si capotta con l'auto e finisce nel fossato: miracolata

di Luca Pozza

SOVIZZO - Può dirsila, lungo la provinciale Peschiera dei Muzzi, tra Gambugliano e Sovizzo (in quest'ultimo comune), in unnel quale non sono stati coinvolti altri mezzi.Secondo una prima ricostruzione l'automobilista era alla guida della sua Citroen C3 quanto, forse a causa di una distrazione o per l'asfalto umido, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, si è capottato per finire la sua corsa all'interno del. La donna, che nell'incidente ha riportato solo contusioni e per questo ha rinunciato a recarsi in ospedale, è stata aiutata ad uscire dall'auto, andata completamente distrutta, da altri alcuni automobilisti di passaggio.