Ecco chi sono: un vicentino e due veneziani

VICENZA - L'ex sindaco Achille Variati è uno dei nuovi sottosegretari all'Interno in quota Pd. Vicentino di 66 anni, Variati ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1990 al 1995 e nuovamente dal 2008 al 2018; è stato inoltre presidente della provincia di Vicenza dal 2014 al 2018 e presidente dell'Unione delle province d'Italia dal 2015 al 2018.



Laureato in matematica, alla fine degli anni '70, Variati entrò a far parte della Democrazia Cristiana, nel 1980 venne eletto in consiglio comunale a Vicenza e diventò segretario cittadino del partito nel 1983. Nel 1985 venne rieletto consigliere e diventò capogruppo della DC. Nel 1990 si ricandidò come consigliere comunale, capolista dc, ricevendo il più alto numero di preferenze. Questo gli consentì di diventare sindaco di Vicenza a 37 anni. Variati è stato anche consigliere regionale del Veneto con il Partito Popolare tra il 1995 e il 2008.

Portogruaro (Ve) - Parlamentare nelle precedenti quattro legislature, 51 anni appena compiuti, "anima" della nazionale parlamentari di calcio, Andrea Martella è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Attualmente coordinatore della segreteria Pd di Nicola Zingaretti, Martella è stato anche coordinatore della mozione di Andrea Orlando (ex Guardasigilli) alle primarie del 2017 e da allora fa parte di questa area del Pd. Veneziano, Martella ha esordito in politica quando ancora c'era il Pci, come amministratore a Portogruaro, ricoprendo poi diversi incarichi di partito a livello regionale nel Pds e nei Ds. Avvicinatosi all'area di Walter Veltroni, nel 2001 compie il balzo e viene eletto per la prima volta alla Camera, nel listino proporzionale in Veneto. Verrà rieletto nel 2006, nel 2008 e nel 2013, mentre l'anno scorso non si è ricandidato. A livello parlamentare Martella nelle diverse legislature è stato membro delle commissioni Attività produttive (si è interessato alla Chimica in particolare agli stabilimenti di Porto Marghera), Ambiente e Infrastrutture, e nel governo ombra di Walter Veltroni è stato ministro delle Infrastrutture.

«Per tutta la mia vita - è il suo primo commento - ho servito l’interesse pubblico al meglio delle mie capacità. L’ho fatto soprattutto nei territori e per i territori, prima quelli vicentini e veneti e poi quelli delle tante specificità locali italiane, come rappresentante di tutte le Province. Un ringraziamento a chi ha avuto fiducia in me, a partire dal Segretario Nicola Zingaretti».Veneziano doc, classe 1949, una formazione ispirata all'associazionismo cattolico,torna al Mef dopo essere stato sottosegretario, prima con il ministro Fabrizio Saccomanni nel Governo Letta e subito dopo, con Pier Carlo Padoan nel Governo Renzi, con delega agli Enti locali e ai giochi. Nel 1970 viene assunto alla, iniziando da subito l'attività sindacale nelle fila della Fim-Cisl, di cui diventa segretario nel 1997. L'anno successivo entra nella segreteria nazionale della Cisl e nel 2006 è designato segretario generale aggiunto, quando Raffaele Bonanni è segretario generale. Lascia gli incarichi sindacali nel 2008, candidandosi alle elezioni politiche. Viene eletto alla Camera dei deputati nelle liste Pd e nominato sottosegretario al Mef nel 2013. ​