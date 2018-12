Sotto la basilica si pattina: allestita per la prima volta la pista di ghiaccio

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Pattinareall'ombra della basilica palladiana? Perché no?sarà possibile.Per la prima voltadi ghiaccio scoperta è stata allestita, ovvero accanto alla più famosa piazza dei Signori, dove sorge ilsimbolo di Vicenza. Unadestinata a rivitalizzare il salotto cittadino durante le feste e a stimolare loMa non è l'unica del Natale ormai alle porte. Ihanno trovato posto i tradizionali, in passato dislocati lungo corso Palladio, la via più importante del centro. Anche in questo caso l'obiettivo della giunta diè ravvivare una strada poco frequentata dai vicentini. Lungo il percorso si esibirannoQuest'anno le iniziative si protrarranno come detto fino a fine gennaio per migliorare l'immagine del capoluogo agli occhi di clienti e agenti dellae per la seconda edizione d, sorta di notte bianca legata all'evento. «Offriremo a buyers ed espositori la possibilità di godere dello spettacolo di una città da fiaba», commenta l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine.La pista sarà aperta dal 9 al 21 dicembre e dal 7 al 27 gennaio. Ingressonei weekend). Il costo del noleggio dei pattini è di