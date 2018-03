Violento scontro tra furgone e auto: tre feriti gravi, c'è anche un bambino

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È di- un quarto automobilista è stato medicato sul posto, rifiutando il ricovero in ospedale - il bilancio di unavvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11.30, in via Anesolo a Sossano, dove si sono scontrate, all'altezza di un incrocio, un furgone e una Mazda. Ad avere la peggio sono stati i tre occupanti della macchina, tra cui un bambino di 9 anni, che hanno riportato serie ferite e sono ora ricoverati all'I primi ad intervenire sul posto sono stati iche hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i tre feriti, poi trasportati in ospedale con altrettante ambulanze. Medicato sul posto dai sanitari il conducente del furgone, che ha riportato contusioni e lievi traumi. La polizia locale del consorzio di Lonigo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.