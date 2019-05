Incassano 30 mila euro per i mobili, ma non li consegnano: denunciati

di Luca Pozza

SOSSANO - Ihanno denunciato oggi, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per il, M.P.F., 56enne residente ad Artegna (Udine), e P.F 37enne, che abita a Trieste.Gli indagati, sulla scorta degli esiti dell’attività investigativa svolta, nei mesi precedenti, nel corso di una manifestazione fieristica svoltasi a Vicenza, cui partecipavano come imprenditori nel settore dell’arredamento, hanno definito con un 56enne ed un 33enne entrambi residenti a Val Liona la vendita di mobilio inducendo le parti lese a consegnare, rispettivamente 25 mila e 5 mila euro, quale valore della merce che, successivamente, non hanno mai recapitato, rendendosi entrambi irreperibili ad ogni chiarimento.Spetterà ora all’autorità giudiziaria berica valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dei due truffatori.