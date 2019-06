Va a guardare la gara podistica: si frattura la caviglia e torna in barella

di Vittorino Bernardi

LAGHI - Poco prima delle 11 di questa mattina il Soccorso alpino di Arsiero, impegnato nel servizio di assistenza alla gara podistica SkyLakes, è stato allertato dal 118 su segnalazione di alcuni volontari che si trovavano lungo il percorso, per un infortunio avvenuto al di fuori della gara, ma sempre nelle vicinanze. Un 83enne escursionista di Schio, in compagnia di amici nel compiere una passeggiata nella natura si era procurato una sospetta frattura alla caviglia. Una squadra del soccorso alpino partita da contrada Tretti ha percorso il sentiero che costeggia in piano il monte e raggiunto l’infortunato assieme all'infermiere di stazione. Prestate le prime cure l’anziano è stato imbarellato, assicurato con delle corde e spostato per contrappeso in alcuni tratti per essere accompagnato alla strada e affidato all'ambulanza per i controlli sanitari del caso all’ospedale di Santorso.