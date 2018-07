Sospese le ricerche di Giovanni, il pensionato scomparso da 5 giorni

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUSIANA - Con un incontro in Prefettura a Vicenza sono statele ricerche di, 84 anni, scomparso da casa. Del pensionato, nonno dell’onorevole Silva Covolo (Lega), non si hanno più notizie, quando attorno alle 19 è stato visto per l'ultima volta da un compaesano nei pressi della chiesetta dell’Emigrante, diretto verso casa ine al termine di una passeggiata. Oltre 100 persone si sono alternate in: compaesani, elicottero, soccorsi alpini di Asiago, Arsiero, Padova, Verona, soccorso speleologico, sette diverse unità cinofile, vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari dell’associazione nazionale carabinieri. Le ricerche lungo dirupi, boschi e zone molto impervie tra le frazioni di Pilastro e Velo non hanno rilevato tracce di Giovanni Covolo e neppure di una sua scivolata lungo qualche pendio. Le ricerche sul territorio sono sospese, ma non l’attività dei carabinieri che cercano nuove possibili testimonianze e riascolteranno l’anziano che per ultimo avrebbe visto lo scomparso. In caso di novità nelle ultime ore leGiovanni Covolo è robusto, giovedì indossava un pile grigio, pantaloni marroni e scarpe basse. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.