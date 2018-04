Sorpreso di notte a rubare gasolio da una macchina operatrice: arrestato

di Vittorino Bernardi

MASON VICENTINO - I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto inV.N., 44enne di Fabriano residente a Marostica. Una pattuglia in transito verso le 1 di ieri 11 aprile nei pressi del cantiere gestito dal Consorzio SISha notato una Fiat Multipla fuggire a velocità sostenuta. L’auto è stata bloccata con prontezza e nella conseguente perquisizione i militari delhanno trovato numerosi. Nel successivo controllo dell’area del cantiere i carabinieri hanno rinvenuto, dello stesso modello e colore, posta sotto una macchina operatrice eper l’estrazione fraudolenta del gasolio. I militari hanno così tratto in arresto peril 44enne, subito condotto nelle camere di sicurezza della caserma di via Emiliani in attesa del rito direttissimo.