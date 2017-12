di Gabriele Zanchin

Le foto del recupero

CORNUDA (TV) - Il, la 43enne ucraina scomparsa nel nulla il 15 novembre, è stato ritrovato verso le 13 di oggi, venerdì 24 dicembre. A notarlo è stato un cacciatore che si era avventurato nei boschi all'altezza del terzo tornante del, la Strada Cadorna che parte da Semonzo, in comune di Romano d'Ezzelino (Vi).Ilera stato gettato in unaed era martoriato, forse anche per launga esposizione agli agenti atmosferici e agli animali. Sul posto sono subito arrivati gli uomini dellache si stavano occupando delle ricerche fra Pederobba, Cornuda e Maser, assieme a carabinieri e medico legale.Il cadavere era coperto da un sacco nero dell'immondizia. Il compagnodieci giorni dopo la scomparsa della donna. Solo l'esame autoptico potrà chiarire le cause della morte. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Treviso a disposizione dell'anatomopatologo.Sul posto per recuperare la salma squadre dei vigili del fuoco intervenute da Bassano e Vicenza con l’autoscala e gli operatori SAF (speleo alpino fluviali).Sul luogo del ritrovamento hanno operato carabinieri del nucleo operativo e della scientifica di Treviso e i carabinieri della scientifica di Vicenza e della stazione di Romano d'Ezzelino. Secondo fonti dei carabinieri se si trattasse della donna scomparsa potrebbe trattarsi di un caso dianche ma gli investigatori tengono apertaqualsiasi pista.