Precipita per 50 metri col parapendio a Costalunga, salvata dal soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

rg Hofer, alpinista 24enne di Parcines, in Alto Adige, disperso in Georgia. Lo rende noto l'Alpenverein Sudtirol, associazione alpinistica della provincia di Bolzano, con un post sui social. Partito il 28 agosto scorso per Kutiasi in Georgia, di Hofer non si hanno più notizie dal primo settembre, giorno in cui ha inviato un sms ai genitori da Mazeri, nella regione della Svanezia, scrivendo che il giorno successivo sarebbe salito con tre alpinisti russi sul monte Ushba. Il suo volo di ritorno era prenotato per il 28 settembre, ma non si è presentato. Al momento, riferisce ancora l'Alpenverein, risultano difficili le ricerche perché mancano indizi concreti. Il soccorso alpino dell'Alpenverein sta assistendo la famiglia di Hofer nelle ricerche ed è in contatto con le organizzazioni di soccorso georgiane. L'associazione alpinistica ha fatto proprio l'appello della famiglia Hofer di diffondere la ricerca sui social media.

ROMANO D'EZZELINO/SOLAGNA - Doppio intervento oggi per il Soccorso alpino della. La prima uscita poco prima della 12,30 con i volontari a soccorrere unache alla guida di un parapendio è precipitata per una cinquantina di metri poco dopo il decollo in localitàLa giovane donna rimsta impigliata su un albero è statasenza conseguenze fisiche.Il secondo intervento è scattato poco prima delle 14: una squadra ha raggiunto a Solagna localitàper rintracciare una cercatrice di funghi dispersa. La donna,di Bassano del Grappa arrivata nel bosco alle 9 assieme al figlio, attorno alle 10 si è allontanata per una raccolta di miceti. Non vedendola più l’uomo ha iniziato aprima da solo e poi con un conoscente incontrato per caso. Allarmato per la sorte dell’anziana il figlio ha. I volontari del soccorso alpino hanno avviato una perlustrazione con richiami verso la scomparsa che è stata ritrovata davanti alla macchina del figlio, raggiunta dal sentiero 954 da dove si era fatta dare un passaggio in auto dopo avere inutilmente chiamato più volte il figlio nel bosco.BOLZANO - Intanto è apprensione per