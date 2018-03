Slavina sulla strada del Re sul Pasubio. Rischio valanghe altissimo

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Una slavina di neve è caduta ierilungo la Strada del Re che conduce al, poche centinaia di metri dopo ilaperto il 18 settembre 2016 e battezzato Ponte Avis. L’aumento delle temperature degli ultimi giorni ha provocato un distacco della neve con caduta sulla strada che, come gli altri sentieri di montagna del Pasubio,è percorsa a piedi da numerosi appassionati escursionisti. Si è verificato quanto paventato della Protezione civile, dal Soccorso alpino e dall’Arpav che da giorni paventavano il rischio valanghe sull’interno territorio montano. Fortunatamente la slavina di ieri non ha coinvolto persone. Ilpotrebbe aumentare nei prossimo giorni con l’innalzamento della temperatura, in particolare nella fascia tra i 1.600 e i 2.200 metri di altitudine. Nel merito l’amministrazione comunale del sindacoraccomanda agli escursionisti e agli appassionati di trekking assoluta prudenza e un equipaggiamento adeguato. L'Arpav ha quantificato ila 3 su scala a 4.