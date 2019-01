In motorino contro un'auto in rotatoria, ferita una 17enne

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Sinistro stradale poco prima delle 8 di questa mattina, per un ferito, nella rotatoria tra le vie Dei Quartieri, Val Cismon e Valsugana. I due mezzi incidentati hanno intralciato il traffico in un momento di punta. Sono intervenutedella polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi e la regolazione della viabilità. Dagli elementi raccolti dagli agenti del comandate Giovanni Scarpellini pare che il ciclomotore condotto da unaresidente nel thienese si sia immesso nella rotatoriaa una Ford Fiesta condotta da una 32enne di Thiene. L'urto tra la parte anteriore del ciclomotore e la fiancata destra dell'auto è stato inevitabile.Soccorsa dai sanitari del Suem la 17enne è stata trasportata all’ospedale di Santorso, medicata e dimessa con unaper le contusioni riportate. Il traffico è tornato alla normalità alle 10, dopo la necessaria pulizia del manto stradale da detriti e chiazze d'olio.