THIENE - Positivo adalla guida rischia fino al’autista del camion Mercedes Arox coinvolto nell’incidente delle 7.30 di sabato in via Giombe, nei pressi del centro commerciale Carrefour, costato la vita a, 39enne geometra residente a Vicenza che era in sella a una Honda African Twin 1000. Il drammatico sinistro si è consumato in pochi istanti: nell’imboccare la rotatoria per reimmettersi nella direzione opposta il centauro hacontro un camion Mercedes Arox che stava seguendo la stessa traiettoria: per la violenza dell’urto ha perso il controllo della moto e si èsu uno dei platani che costeggiano la strada.Il conducente del mezzo pesante anziché fermarsi e prestare il dovuto soccorso si èper tornare una mezz’ora dopo. Identificato in P.G., 49 anni, residente a Castel Morrone (Ce) ma domiciliato a Molvena e dipendente di una ditta di autotrasporti con sede nella provincia di Caserta, è statoe sottoposto agli arresti domiciliari. Nelle ultime ore la sua posizione si è aggravata: sottoposto alle analisi di legge è risultato positivo sia agli oppiacei che all’alcoltest con un tasso diobbligatorio per agli autisti di camion e pullman. I funerali di Cristian Fontana, che ha lasciato la, non sono ancora stati fissati nell’attesa del nulla osta del magistrato.