Schio, il sindaco al ministro della salute: far luce sulla morte di Carpanedo

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Il sindacomartedì 8 gennaio ha inviato una lettera al, per sollecitare una presa in carico e una celere conclusione del procedimento penale in corso a seguito della tragedia diall'ospedale Alto Vicentino di Santorso, costata la vita a, 62enne scledense,attorno alle 4 nella sua stanza del reparto di psichiatria per un rogo da lui stesso innescato. Da tabagista si sarebbe addormento fumando una sigaretta nel letto della sua camera e sarebbe morto perché impossibilitato a trovare una via di uscita perché la porta della camera. Sulla tragedia la procura di Vicenza nell’immediatezza ha avviato un’accurata indagine che ha posto tra gli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo, come da atto dovuto,che erano di turno quella notte.Le eventuali responsabilità in ordine a tali aspetti, nonché alla tempestività dei soccorsie così Valter Orsi ha chiesto un diretto intervento al Ministro della Salute. «Dopo quasi due anni di attesa mi pare strano che ancora non siano state chiuse - il pensiero del primo cittadino - le indagini preliminari. Chiedo al Ministro di, perché non voglio correre il rischio che vada tutto ine farò ogni cosa in mio potere perché ciò sia scongiurato. Se ci sono responsabilità a carico di qualcuno per i fatti del 24 marzo 2017 è giusto che vengano riconosciute, anche in un'ottica di miglioramento dei servizi resi alla popolazione. I cittadini utenti che utilizzano il plesso ospedaliero Alto Vicentinoriguardo la propria sicurezza quando sono all'interno della struttura».