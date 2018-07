Ha simulato quattro assalti in casa in undici giorni: patteggia dieci mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBETTONE - Emanuele Marin, 33 anni, davanti al giudice Matteo Mantovani ha patteggiato 10 mesi per. Assistito dall’avv. Francesca Rigato ha goduto della sospensione condizionale della pena.L’uomo nel 2016 aveva denunciato ai carabinierinella sua casa di via IV Novembre,: tutte inventate. In due occasioni si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Noventa per farsi medicare, simulando così delle aggressioni da parte dei ladri. Incursioni che in paese montarono la rabbia di molti residenti, compreso ilintenzionato a organizzare delle ronde. I carabinieri di Campiglia dei Berici nelle indagini hanno rilevato delletra le dichiarazioni di Emanuele Marin e della moglie. Enell’abitazione di un normale cittadino apparivano eccessive ai militari dell’Arma che sono riusciti a sbugiardare e incastrare Marin che davanti al giudice ha affermato «Ho fatto una sciocchezza».