In montagna con le scarpette, scivola e si frattura: arriva l’elisoccorso

CRESPADORO - Ennesimo incidente in montagna, oggi, nel Vicentino in un mix didella persona infortunata, salvata con un complesso intervento di una squadra del Soccorso alpino. Poco prima delle 14 il 118 di Vicenza ha allertato ilper recuperare un'escursionista scivolata per alcuni metri dal sentiero di(1.554 di quota) e incapace di muoversi per una probabile. La squadra di soccorritori si è portata nelle vicinanze dell’infortunata per fornire il necessario supporto ai sanitari dell'. La donna è stata recuperata con un verricello di 15 metri dal tecnico di elisoccorso e trasportata all'ospedale San Lorenzo di Valdagno per le cure del caso.Il Soccorso alpinol’invito alla prudenza nelle escursioni in montagna: indossare unper possibili repentini sbalzi termici e acquazzoni e calzareper proteggere le caviglie.