Signora coraggio sventa una truffa a una giovane mamma e mette in fuga due balordi

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Facebook è utile ai cittadini per evitarein casa e per le strade? Sì, per Fabiola Smiderle signora residente in città che questa mattina si è recata alla(ex ospedale San Camillo De Lellis) e con coraggio all’esterno della struttura sanitaria ha smascherato e fatto fuggire una coppia di truffatori che stava imbrogliando una giovane mamma in compagnia del figlio in tenera età. Rientrata a casa Fabiola Smiderle ha scritto unsu Facebook. «Cari amici, vi consiglio di stare attenti a non farvi abbindolare da fantomatici volontari che chiedono 10 euro all'uscita dell'ex ospedale De Lellis in cambio di materiale sanitario non conforme alla regolare vendita, tipo cerotti e garze. Appena ho visto una ragazza mettere a terra la bimba che aveva in braccio per dare dei soldi a due truffatori, sono intervenuta invitandola a prestare attenzione a chi evolve delle offerte. Il tipo che aveva intascato i soldi mi ha guardata stupito e l'ho invitato a restituire la somma e hoalla polizia locale. Il complice, non contento mi ha chiesto pure le generalità! Finale della storia:alla giovane signora che non finiva più di ringraziarmi mentre i due si sonoPure la polizia locale giunta sul posto mi ha ringraziata per il" in quanto sono riuscita ad allontanarli da sola. Probabilmente saranno ritornati un’ora dopo, quindi cittadini prestate attenzione, non fatevida falsi volontari di associazioni inesistenti». I commenti di congratulazioni sulla pagina Facebook della signora si stanno moltiplicando.