Si presenta in tribunale con 4 coltelli: scoperto dal metal detector

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Convocato per partecipare a unasi reca in tribunale e viene denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere,: protagonista è un 46enne di Noventa Vicentina.Come riporta il Giornale di Vicenza il fatto è accaduto attorno. L’uomo all’entrata del tribunale è stato invitato dagli addetti alla sicurezza a passare il borsello che aveva con sé sul nastro trasportatore del metal detector per la scannerizzazione. Al passaggio l’apparecchio ha rilevato la presenza di. Per tali lame il proprietario non ha fornito valide motivazioni è così è stato denunciato: rischia unae una salata multa.