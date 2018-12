Difende una ragazza da nordafricano, picchiato e sfregiato in faccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Sfregiato a unaper avere difeso in strada una ragazza da un nordafricano che cercava di abbordarla. Gli agenti della questura berica stanno cercando di fare piena luce sulladi venerdì sera nella pizzeria Avvenire ai danni di C.N. un vicentino di 47 anni, noto alle forze dell’ordine.Dai primi rilievi il vicentino è stato aggredito all’interno del locale da almeno tre nordafricani, uno di loro con un coltello o un coccio di bottiglia ha colpito al volto e poi alla mano destra C.N. perché qualche minuto prima in strada, attorno alle 22.30, davanti a locale eradi una ragazza infastidita dalle avances, non gradite, da parte di un nordafricano che poi si èall’interno della pizzeria per fuggire a piedi in compagnia di almeno due amici. Immediate sono scattate le telefonate al 113 e 118. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e la descrizione dell’aggressore per rintracciarlo. Soccorso dai sanitari del Suem C.N. è statoper suturare le ferite al volto e alla mano destra.