Sfratto, Comitato liberazione veneto si scontra con gli agenti: tre contusi

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - È stata quella odierna unaa in via Levà, dove una cinquantina di manifestanti delsi sonocon una quarantina di carabinieri e poliziotti arrivati verso le 4 in paese per dare esecuzione allooccupato della famiglia dei fratelli Spezzapria (Denis, Loris e Silvia).È una triste e datata storia di, protagonisti i tre fratelli che rimasti senza un tetto dopo l’esecuzione di uno sfratto hanno occupato la stessa casa,. Questa notte i militanti di Liberazione Veneto hannol’abitazione per impedire lo sfratto ai tre fratelli. All’arrivo delle forze dell’ordine si sono vissutitra quanti chiamati in tenuta anti-sommossa ad applicare la legge e quelli giunti sul posto per difendere la famiglia. Sono intervenuti i sanitari del Suem di Santorso cha hanno soccorso. Lo sfratto è stato rinviato ad altra data.