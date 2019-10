Sette round con Hemingway: serate per celebrare l'Happy Birthday museo

di Roberto Lazzarato

BASSANO/MAROSTICA - Due serate di teatro, letture e dialoghi per celebrare l’in occasione del 5° anniversario della sua apertura. Sabato 26, ore 21, al Ridotto Teatro Politeama di Marostica, andrà in scena lo spettacolo teatrale «», a cura di Trento Spettacoli, con Woody Neri e Stefano Pietro Detassis e la regia di Stefano Cordella. La pièce teatrale ispirata ai romanzi e racconti di e su Ernest Hemingway è il progetto vincitore del bando ‘Vetrina delle idee per produzioni culturali 2018’.Nel 1919 un giovane Ernest Hemingway, appena rientrato negli Usa dalla Prima guerra mondiale, scrive ‘’, un pugile americano promettente che scompare poco prima di vincere il titolo mondiale dei pesi medio-massimi. Il racconto, seppure con i limiti di un’opera giovanile, contiene molti dei temi che Hemingway svilupperà successivamente, manifestando inoltre chiari segni di tutto quello che l’Hemingway uomo e scrittore diventerà, sia nella ricerca stilistica, sia nelle tematiche. «C’è l’azione. Ci sono la guerra e il ripudio della guerra. Ci sono il coraggio e l’incoscienza, l’incontro con l’altro, tutto il senso della vita che solo davanti alla morte assume il suo senso più potente. E c’è l’amicizia, senza morale e senza giudizio.»Il secondo appuntamento è in programma domenica 27, nella Cappella Mares di Villa Ca’ Erizzo, a Bassano del Grappa, ore 17.30, con «», una conferenza-spettacolo assieme a Giandomenico Cortese, Maura Pettorruso, Stefano Cordella e Stefano Detassis. Saranno scelte delle letture dal romanzo '' di Hemingway, narrati aneddoti e momenti di vita di e sul famoso scrittore americano, Premio Nobel per la letteratura.