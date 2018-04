Sequestrati nove chili di droga in una camera d’albergo, due arresti

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Due romeni di 41 e 48 anni privi di attività lavorativa sono statidalla polizia di Stato berica: il loro elevato tenore di vita, con auto di lusso, aveva attirato l’attenzione dei funzionari della questura, tanto da avviare un’indagine con controlli mirati. Con un blitz in un albergo a Torri di Quartesolo, in una camera occupata da Eugen Cirstea, alias “Viorel Cosma”, 41 anni, disoccupato romeno di Timosoara e George Buga, 48 anni, incensurato, romeno residente a Camisano Vicentino, gli agenti hanno trovato due trolley con all'interno(valore 30 mila euro) avvolta nel cellophane e, stratagemma usato dagli spacciatori per mascherare il forte odore dello stupefacente. Da quanto emerso nell’indagine Eugen Cirstea era in albergo da più giorni, in attesa dell’arrivo dalla Spagna del complice George Buga con un carico di stupefacente desinato al. Entrambi sono entrati in carcere. Arrestato con carta d'identità e patente falsa Cirstea dovrà scontare ulteriori 5 anni per un'accusa di contrabbando di sigarette, Buga è stato denunciato per cessione a terzi di marijuana.