Sequestrati al market cinese 29mila articoli di bigiotteria

di Vittorino Bernardi

ZANÈ - Un maxi sequestro di merce pervaria e accessori per la persona (collane, elastici, orecchini e bracciali) potenzialmenteè stato operato nei giorni scorsi dalla tenenza della guardia di finanza di Schio. I militari del tenente Stefano Rizzello di fresca nomina (è arrivato alla caserma di via Maraschin la scorsa settimana) nel contrasto del commercio illegale, di tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti in vendita hanno visitato il bazar, di recente apertura lungo via Manzoni, la trafficata Provinciale 349. Il sequestro è scattato perché gli oggetti in venditadella denominazione del prodotto, delle indicazioni sull’origine, delle informazioni riguardanti la presenza di materiali che possono arrecare danno alla salute, delle istruzioni di utilizzo, nonché delle indicazioni in lingua italiana: merce senza i requisiti minimi di sicurezza e potenzialmente pericolosa per gli acquirenti, indelle disposizioni del Codice del consumo.(abbigliamento, per la cura del corpo, oggettistica per il tempo libero e altro) non hanno riscontrato irregolarità. Dell’operazione è stata informata anche la Camera di Commercio di Vicenza.