Selfie e travestimenti davanti all'abete e alla sfera: in città il Natale è social

di Roberto Cervellin

VICENZA - Undi fronte al grande abete di? Oppure unaccanto allaluminosa di? Perché no?In una Vicenza immersa nell'atmosfera natalizia, impazzano iper le foto ricordo da postare sui social. Vicino albero di Natale sono a disposizione un totem photo booth eper rendere particolare lo scatto, mentre la sfera offre spettacoli diche durano 4 minuti che si ripetonodalle 17 alle 21.Sono alcune delle novità che offre il centro storico per le festività. Tra gli eventi clou, la, inaugurata in questi giorni all'ombra della basilica palladiana, illuminata da una. Luci che addobbano pure leIn funzione inoltre ilSempre in basilica ha aperto i battenti ladi Ubaldo Oppi, mentre lungo le vie del salotto cittadino hanno aperto i battenti i mercatini natalizi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E l'assessore al turismo Silvio Giovine promette: «Ci sono altre sorprese che annunceremo nei prossimi giorni».