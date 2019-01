Scoppia un rogo in cucina: casa inagibile e anziana proprietaria ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRESPADORO - Paura ieri sera 10 gennaio inper undivampato attorno alle 20 nella cucina dell’abitazione di una signora di 70 anni, che è stata soccorsa e portata fuori casa dai vicini.Sono accorsi i vigili del fuoco da Arzignano e Vicenza che hanno circoscritto le fiamme eddel rogo all’intera casa e alle abitazioni attigue, alcune comunque raggiunte e. Il rogo ha bruciato la cucina e causato danni agli impianti e pure ad altre stanze.Il personale del Suem 118 ha preso in cura la signora e l'ha trasferita in ospedale per ulteriori controlli sanitari. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione, al momento inagibile, sono terminate dopo circa 5 ore.