Scoppia incendio in casa nel pranzo di Natale: famiglia evacuata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - È stato un Natale 2018in via Sisemol per la famiglia di A. R., evacuata dalla propria abitazione a causa di un incendio divampato in casa. Il nucleo familiare riunito nella taverna del civico 19 con amici e parenti per consumare assieme ilattorno alle 13 ha chiamato il 115 dopo avere notato del fumo uscire dalla porta della. Il 42enne padrone di casa è salito a controllare, ha aperto la porta e ha notato un incendio bruciare il sottotetto. L'entrata di ossigeno nell'ambiente chiuso ha provocato un repentino ritorno di fiamma che ha investito l’uomo,poco dopo al pronto soccorso per delle. I pompieri arrivati sul posto da Asiago e Schio inhanno spento l'incendio, propagato su altre stanze del terzo piano e sul vano scale., anche alla copertura dell'abitazione per diversi focolai nel sottotetto. La famiglia è stata evacuata presso amici/parenti.