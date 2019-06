Scoperti e multati i "furbetti dei rifiuti": l'appello del sindaco

di Vittorino Bernardi

CALDOGNO - Vita dura per i furbetti del rifugio selvaggio a Caldogno. La polizia locale in un paio di settimane ha individuato e multato i responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche edili, in località Capovilla. Il sindaco Nicola Ferronato che non nasconde la personale soddisfazione lancia un appello ai cittadini. «I colpevoli sono stati trovati, multati e costretti a pulire lo scempio. Un grazie enorme al comando della polizia locale e alle indicazioni date da cittadini solerti. Per quanto ci si impegni a rendere il nostro paese un luogo pulito, accogliente e civile, dove il rispetto per gli uomini e la natura sia al primo posto della scala dei valori, continuiamo a vedere esempi di inciviltà e di mancanza di rispetto. È ovvio che in vari luoghi non possono essere messe telecamere, ma gli occhi di tutti i cittadini perbene possono vigilare e segnalare i colpevoli, con nome, cognome e anche targa se necessario. Il silenzio e la giustificazione "non è affare mio" è un concorso di colpa, tanto quanto l'azione di sfregio verso un bene comune».