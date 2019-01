Scontro ciclomotore-auto: ferito un 18enne ricoverato in ospedale

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Sinistro in città tra, con un ferito. Alle 18.15 di ieri 21 gennaio la polizia locale Alto Vicentino è intervenutaper effettuare i rilevi di un sinistro. Da quanto ricostruito dagli agenti del comandante Giovanni Scarpellini un 18enne alla guida di unHM nel percorrere via Venezia in direzione di Vicenza giunto all'altezza del civico 113 hadestra di un'auto Volkswagen condotta da un 57enne che stava eseguendo una manovra di svolta a sinistraal ciclomotore. A seguito dell'urto il 18enne èed è stato soccorso dai sanitari del Suem: per le ferite riportate è stato ricoverato all'ospedale Alto Vicentino di Santorso dove si trova tutt’ora in condizioni non gravi.