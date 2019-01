Due automobilisti feriti per uno scontro in rotatoria tra due auto

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - Incidente stradale questa mattina sulla trafficata rotatoria che via Trento forma con via Sant’Eurosia, ma non è una novità per il luogo. Il bilancio dello scontro tra due auto è di. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Alto Vicentino poco dopo le 8,15 una Nissan condotta da un, proveniente da Cogollo del Cengio e diretto verso Santorso, nell’immettersi da via Trento nell'immettersi nella rotatoria ha impattato,, contro una Fiat Seicento condotta da una 40enne di Cogollo del Cengio, circolante all'interno della stessa. Per la violenza dell’impatto la Nissan ha concluso la corsa in via Sant’Eurosia e la Fiat Seicento ha ruotato di lato per posizionarsi trasversalmente sulla rotatoria, con, quasi bloccata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Santorso che hanno prestato soccorso alla conducente della Fiat Seicento, mentre l'altro conducente ha espresso l'intenzione di recarsi spontaneamente al Pronto soccorso per sottoporsi a controlli medici. Sono intervenuti i vigili del fuoco per lae gli addetti di una ditta privata convenzionata per la pulizia dei detriti dalla carreggiata.