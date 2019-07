"Dimentica" per 4 volte di fare lo scontrino: ristorante cinese chiuso per 3 giorni

VICENZA - Ha mancato di emettere lo scontrino fiscale per 4 volte nell'arco di tre anni e per questo i titolare di un ristorante cinese di Bassano del Grappa si è visto sospendere l'attività per tre giorni. Il provvedimento - notificato dalla guardia di Finanza di Bassano ad un 30enne cinese - è stato emesso dal direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dopo che sono state accertate quattro violazioni tra tra novembre 2016 e febbraio 2019.



La sanzione accessoria irrogata al ristoratore cinese è conseguenza dell'intensificazione dei controlli dei militari di Bassano del Grappa che, nel solo 2019, hanno proposto alla direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate altre 4 sospensioni dell'attività nei confronti di altrettanti commercianti o esercenti al dettaglio, sempre di nazionalità cinese.

