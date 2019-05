Troppa neve, su Pasubio e Piccole Dolomiti sconsigliate le escursioni

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Il Soccorso alpino del Veneto ha lanciato agli appassionati escursionisti del monte Pasubio e delle Piccole Dolomiti un appello per il fine settimana così da evitare incidenti e porre a rischio le squadre di soccorso, chiamate a intervenire. «La neve è presente dai 1700/1800 metri, quindi - spiegano i responsabili - consigliamo di rimandare la frequentazione della parte alta del monte Pasubio, inclusa la Strada delle 52 Gallerie, come del resto di tutte le Piccole Dolomiti. È necessario attendere che migliorino le condizioni degli accessi. La strada per arrivare al rifugio Papa, a quota 1928, non è percorribile ed è pericolosa perchè sono presenti insidiosi scivoli di neve: non è il caso di attraversare la zona».A fare eco al Soccorso alpino sono i gestori del rifugio Achille Papa che hanno rinviato ancora l’apertura per la stagione 2019. «Purtroppo il perdurare del maltempo ci costringe a prorogare ulteriormente la data di apertura del rifugio, speriamo di aprire il 5 o 6 giugno. Vedremo le condizioni meteo».